Embaixador italiano se solidariza com afetados por chuvas no RS

SÃO PAULO, 3 MAI (ANSA) - O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, expressou nesta sexta-feira (3) sua proximidade e solidariedade às autoridades e à população do Rio Grande do Sul, estado duramente afetado por temporais desde o início da semana.

A região, de grande imigração italiana, foi atingida por um grave desastre natural que já deixou ao menos 32 mortos, dezenas de feridos e desaparecidos, além de milhares de desabrigados.

"Estou acompanhando, com grande apreensão e emoção, em constante contato com o Consulado Geral em Porto Alegre, as trágicas notícias vindas do Rio Grande do Sul", declarou Cortese em nota.

O diplomata destacou ainda que o estado brasileiro é "uma terra maravilhosa", que ele teve "o prazer de visitar há algumas semanas e à qual a Itália está muito ligada, devido aos indissolúveis laços históricos, linguísticos e tradicionais, graças a uma comunidade ítalo-brasileira que, nos últimos 150 anos, deu - e continua a dar - uma contribuição fundamental para o crescimento da sociedade gaúcha".

Segundo comunicado, "o Consulado Geral em Porto Alegre, em cooperação com a proteção civil local, iniciou uma campanha de arrecadação de doações de bens de primeira necessidade em sua sede, na Rua José de Alencar 313, para destinar às vítimas das enchentes".

Além disso, foi disponibilizado um número de emergência para qualquer necessidade (0055 51 981871503). (ANSA).

