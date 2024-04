Como é o 'Fusca elétrico' chinês que gerou briga jurídica com VW no Brasil

Inspirado no Volkswagen Fusca e pivô de briga judicial entre a marca alemã e a GWM, o Ora Ballet Cat foi liberado para a comercialização no Brasil - apesar de a montadora chinesa negar planos para trazer o veículo elétrico para cá. E como é este carro alvo de polêmica?

Há vários pontos de conexão com o Fusca. Os para-lamas são ressaltados, além de serem ligados por imitações de estribos. O capô é inconfundivelmente similar, da mesma maneira que a linha do teto.

A traseira em queda também é semelhante - a única mudança é o fato de ter uma tampa hatchback de acesso ao porta-malas, enquanto o Fusca estava mais para sedã, uma vez que a sua abertura dava acesso somente ao motor, reservando um pequeno porta-malas atrás do banco traseiro e outro à frente.

Nos faróis, a semelhança ficava ainda mais clara no Ora Punk Cat - protótipo que trazia faróis completamente ovais. Sua versão de produção, Ballet Cat, mudou um pouco as peças, adotando uma base reta - mas nada que tenha desfeito o laço de parentesco.

Veículo feminino?

Imagem: Divulgação/GWM

A semelhança com o Fusca não é a única polêmica. Se o conceito Ora Punk tinha estilo mais neutro, o Ballet Cat é voltado para as mulheres. O próprio site do modelo fala em "carro exclusivo de sexo feminino". Para reforçar, as fotos de divulgação confirmam o direcionamento.

O estilo do perfil da carroceria é definido como uma "estética elegante e nova", além de acrescentar que "o belo arco descreve a postura corporal graciosa, transmite a elegância das mulheres, viaja pelo tempo e espaço e lidera a nova tendência do retrô".

A traseira é "como a saia de dança de uma dançarina de balé, leve e flexível". O console central é esculpido em um efeito artístico chamado pela marca de Lago dos Cisnes.

Muitos pontos foram criados especialmente para mulheres, tal como o desenvolvimento de bancos dianteiros mais envolventes. Ainda no capítulo ergonomia, o volante foi desenhado de acordo com o espaçamento dos ombros e tamanho das palmas das mãos.

O modo "Deusa" de condução deixa a assistência de direção e a aceleração mais suaves. O modo "Criança" coloca para tocar músicas infantis e permite monitorar a criança através da tela da central multimídia. A opção "Vento e ondas" ajusta o Ora em situações de mudança de tempo repentina em um ritual que inclui o fechamento das janelas, regulagem da ventilação, aumento da distância em relação ao carro à frente, entre outros.

Há ainda o polêmico o perfil "Homem quente", habilita o aquecimento do volante, bancos e ar.

Quanto às especificações, o Ora Ballet Cat é maior do que o Ora 03 vendido no Brasil. Com porte médio, o hatch tem 4,40 metros de comprimento (tamanho de Jeep Compass), 17 centímetros a mais que o primo menor, enormes 2,75 m de distância entre-eixos, 1,86 m de largura e 1,63 m de altura.

Todas as versões têm o mesmo motor elétrico de 171 cv e 25,5 kgfm, o mesmo do Ora 03. O que muda é a autonomia, variando entre 401 km e 501 km no padrão chinês de medição (CLTC). As baterias são do tipo fosfato de ferro e lítio.

Disputa com a Volkswagen

Imagem: Divulgação

Em novembro de 2021, a GWM registrou os desenhos de Ora Punk Cat e Ora Ballet Cat no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), motivando um pedido de nulidade feito pela VW em agosto de 2022, acatado somente em fevereiro de 2023. Mas a liminar caiu em 4 de março, indica reportagem do jornal O Globo.

No pedido original, a VW argumentou que se tratava de "uma cópia escancarada do icônico Fusca, como se não houvesse leis em nosso País que salvaguardassem os esforços alheios e vedassem a concorrência desleal e parasitária e a associação indevida".

A GWM não negou a inspiração em sua argumentação. "Por óbvio que desde então os demais players trabalham em novos e aprimorados designs de automóveis, inclusive, considerando aquilo deixado de legado para o estado da técnica - e a fim de ser aproveitado e melhorado pela sociedade - pelas Autoras (VW do Brasil)", afirmou a companhia nos autos.

