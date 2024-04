Preço em combinação Petz com Cobasi foi definido sem sinergias, diz presidente

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A relação de troca divulgada nesta sexta-feira para combinação das redes de varejo de produtos para animais de estimação Petz e Cobasi foi calculada sem incluir os valores de sinergias entre as empresas, afirmou o presidente-executivo da Petz, Sergio Zimerman.

"Tem zero efeito sinergia. Não tem nada quantificado", afirmou o executivo durante conferência com analistas e investidores sobre o acordo anunciado mais cedo em que as empresas vão discutir ao longo dos próximos dois a três meses a união de suas operações.

O executivo, porém, afirmou que o cálculo preciso das sinergias será definido ao longo dos próximos dias e que "tem muito mato alto para cortar", dando a entender que as economias geradas pela combinação das duas empresas serão significativas.

Zimerman afirmou que "a transação tomou forma nos últimos 15 dias" e que a inspiração para o negócio foi a fusão entre as redes de farmácias Raia e Drogasil em 2018.