Etanol/EUA: EPA vai permitir venda de E15 durante o verão deste ano

São Paulo, 19/04 - A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) vai permitir a venda de E15 (gasolina com mistura de 15% de etanol) durante o verão do Hemisfério Norte neste ano. A mistura atualmente é proibida nos EUA entre 1º de junho e 15 de setembro, por temores de que ela contribua para aumentar a poluição em dias quentes. No entanto, a EPA disse que, por causa de questões decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia e do conflito no Oriente Médio, a E15 pode ajudar a aliviar uma oferta possivelmente apertada de gasolina.Essa autorização de emergência já tinha sido concedida em 2022 e 2023.A permissão foi comemorada pela Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês), que representa o setor de etanol. "Com os preços da gasolina subindo novamente e conflitos geopolíticos agitando os mercados globais de energia, aplaudimos o presidente Biden e o administrador da EPA, Michael Regan, por tomarem medidas decisivas para combater a possível escassez de combustível e manter o controle sobre os preços de gasolina neste verão", disse em comunicado o presidente e CEO da RFA, Geoff Cooper.