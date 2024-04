Moto do Samu é retirada de canal após ser furtada durante atendimento em SP

Uma moto do Samu (Serviço de Atendimento Móvel), cujo socorrista prestava atendimento médico em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi furtada ontem (16), no bairro Jóquei Clube, e jogada em um canal de drenagem de água, no Dique de Sambaiatuba.

O que aconteceu

O Samu havia sido chamado para socorrer uma vítima de atropelamento. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Salgado Filho e Galeão Coutinho. O serviço enviou uma ambulância e duas motos equipadas (motolâncias) para prestar socorro à vítima, uma mulher, que havia sofrido escoriações.

Durante o atendimento, um homem se aproximou e furtou uma das motos. As informações são da Prefeitura Municipal de São Vicente.

Um dos socorristas pegou a outra moto e tentou interceptar o ladrão, mas acabou caindo. Ele machucou as mãos e teve que passar por atendimento no PS (Pronto Socorro) Central.

A PM (Polícia Militar) encontrou a moto caída em um canal de drenagem no Dique de Sambaiatuba. Com uma retroescavadeira, os policiais conseguiram retirar a moto da água. Um vídeo postado nas redes mostra o momento em que o veículo é resgatado.

O caso foi registrado no 1° DP do município e, até o momento, ninguém foi preso. A mulher que havia sido atropelada foi levada pela ambulância ao PS Central e liberada.

A moto furtada sofreu danos irreparáveis, segundo a prefeitura. A outra moto, usada durante a perseguição, apresentou apenas danos leves, que já estão sendo reparados.