Pamplona amplia exportação de carne suína em 7% no 1º trimestre

São Paulo, 17 - A Pamplona Alimentos conseguiu ampliar a sua participação no mercado exportador de carne suína no primeiro trimestre de 2024. Após ter faturado cerca de R$ 900 milhões com os embarques no ano passado, a companhia manteve a alta do ritmo de exportação em volume ao longo no primeiro trimestre, com alta de 7% em comparação com os três primeiros meses de 2023, para 18 mil toneladas, segundo dados obtidos pela reportagem.O crescimento do volume de carne suína exportado pela Pamplona ficou, assim, acima do ritmo do País. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o volume total de carne suína in natura e processada embarcado expandiu 5,3% ante igual período do ano passado, para 274,88 mil toneladas.Além disso, em termos de receita, a Pamplona garante ter crescido acima do nível do País em 2023. A empresa explicou que obteve R$ 900 milhões com os embarques no ano passado, alta de quase 14%. Os dados da ABPA, em dólares, apontam crescimento de 9,5% na receita em 2023, para US$ 2,818 bilhões, valor recorde.A empresa tem duas plantas habilitadas para exportação, ambas no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. São elas a matriz da empresa, em Rio do Sul, e a unidade do município de Presidente Getúlio.Para o incremento da exportação, a Pamplona Alimentos citou a importância das habilitações obtidas no ano passado para embarcar carne suína ao Canadá e ao México. "Nossos produtos são distribuídos para mais de 20 países. Entre os principais, estão as Filipinas, China, Emirados Árabes (Dubai), Chile, Coreia do Sul, México, Japão e Canadá", afirmou a diretora-presidente da Pamplona Alimentos, Irani Pamplona Peters.