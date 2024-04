Laura Pausini está entre 25 mulheres latinas mais poderosas

ROMA, 17 ABR (ANSA) - A cantora italiana Laura Pausini foi considerada uma das 25 mulheres latinas mais poderosas do mundo, segundo ranking elaborado pela versão espanhola da revista People.

Esta é a primeira vez que uma mulher italiana é selecionada na lista e confirma Pausini como um símbolo da Itália no mundo.

"Laura Pausini quebrou mil barreiras para nós, mulheres do setor. Além de sua voz incomum, ela sempre teve um nível de empatia raramente encontrado", destacou a publicação.

Segundo a revista, a italiana "tem sido vocal e corajosa em inúmeros momentos, nos quais pode causar desconforto sem nenhum problema se for para defender os direitos humanos, ser sensível e comprometida com as mais diversas causas".

Em novembro passado, a cantora, que completa 30 anos de carreira, também foi nomeada "Personalidade do Ano" na cerimônia do Grammy Latino.

"Laura continua a encher estádios 30 anos depois porque a sua música não responde às tendências, mas sim à honestidade e à excelência", concluiu.

Além da italiana, a lista inclui mulheres que se destacaram no cinema, televisão, música e moda e reforça que todas elas construíram o seu próprio destino em mundos altamente competitivos graças ao seu talento, determinação e liderança.

Entre os nomes estão Selena Gomez, Giselle Blondet, Roselyn Sanchez, América Ferrera (Barbie), Rita Moreno, Sheynnis Palacios e Sofia Vergara (Griselda). (ANSA).

