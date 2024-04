Davi entrou no BBB 24 com Gol de R$ 19 mil e saiu com carrões de R$ 700 mil

Além de vencer o Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira (16) e garantir o prêmio de R$ 2,92 milhões, Davi Brito também ganhou no reality da TV Globo dois veículos zero-quilômetro que, juntos, custam cerca de R$ 700 mil.

Ainda não sabemos o que o campeão do BBB 24 fará com a picape Chevrolet S10 de R$ 300 mil nem com o SUV Trailblazer, da mesma marca, que tem preço inicial em torno de R$ 370 mil.

Porém, dá para dizer que esses carrões são um senhor upgrade em relação aos veículos que o motorista de aplicativo tinha na garagem antes de entrar no programa da Globo, no início deste ano.

Davi fez um post em seu perfil do Instagram no fim de 2023 com a legenda "minhas conquistas", indicando a compra de um carro e de uma motocicleta. Nessa publicação, ele colocou a foto de um Volkswagen Gol 1.0 2008, com preço médio de R$ 19.280 segundo a Tabela Fipe, e de uma moto Honda XRE 300, que pode valer até R$ 16 mil.

Os novos carros de Davi

Nova Chevrolet S10 2025 Imagem: Divulgação

Durante o BBB 24, Davi ganhou dois veículos novos da Chevrolet, que juntos somam em valor cerca de R$ 700 mil. Ambos são da versão topo de linha High Country.

Primeiramente, Davi conseguiu um exemplar da nova Chevrolet S10, que teve a parte externa e o interior remodelados. A picape, que se diferencia pelo santantônio esportivo e cromado, acaba de ser lançada com preço sugerido de R$ 302.900.

A Chevrolet S10 2025 vem equipada com novo motor de quatro cilindros Duramax 2.8 turbodiesel de 207 cv e 52 kgfm de torque e pacote off-road. A transmissão automática tem oito marchas.

Nova Chevrolet S10 2025 Imagem: Divulgação

Já o novo Chevrolet Trailblazer que Davi levou por conquistar o BBB 24 ainda não tem preço divulgado - como referência, a gama atual do SUV derivado da S10 tem preço inicial de R$ 368.550.

O Trailblazer ganhou a mesma reestilização e também as atualizações mecânicas e tecnológicas recebidas pela S10, com a qual compartilha chassi, motor, câmbio, tração 4x4 e outros componentes.

Novo Chevrolet Trailblazer 2025 Imagem: Divulgação

O Trailblazer de Davi traz a nova geração da multimídia MyLink, assim como a S10. O painel tanto do SUV quanto da picape foi redesenhado e o cluster passa a ser 100% digital.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.