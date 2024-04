Jovem é atropelado e leva tiros, mas consegue sobreviver no PR; veja

Um jovem de 22 anos conseguiu sobreviver após ser atropelado e baleado em Foz do Iguaçu (PR), na segunda-feira (15).

O que aconteceu

A ação foi gravada por câmeras de segurança da rua em que a tentativa de assassinato ocorreu. Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima, que não teve a identidade divulgada, atravessa a rua. Um carro preto passa e tenta atropelá-lo, mas ele consegue escapar.

Em seguida, o carro retorna, um passageiro abre a porta e faz disparos em direção ao rapaz, que corre. O motorista acelera o veículo e atropela a vítima. Com o impacto, o jovem é erguido e arremessado. O para-brisas do veículo chega a quebrar.

Após ser atropelado, o jovem fica caído no chão. Ao perceber que ele ainda está vivo, o passageiro desce armado e dispara novamente, mas a arma aparentemente falha. O motorista também desce e dá dois tiros à queima-roupa no jovem caído.

O motorista retorna ao veículo e o comparsa vai buscar o boné da vítima. Nesse momento, o jovem levanta e tenta fugir, quando um dos criminosos, surpreso, grita "tá vivo, piá" e desfere golpes com a arma no corpo dele, mas a vítima consegue escapar. Os dois criminosos fogem na sequência.

Jovem foi socorrido. Segundo informações da Polícia Militar do Paraná, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, onde recebeu atendimento e já teve alta.

O carro usado no crime foi encontrado em uma área de zona rural e tinha placas falsas. As verdadeiras são do Paraguai. O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná. Os suspeitos já foram identificados, mas até o momento ninguém foi preso. A motivação para a tentativa de homicídio ainda é investigada.