Poderes ditatoriais de Moraes e STF são lenda urbana, diz Gilmar sobre Musk

Poderes ditatoriais do ministro Alexandre de Moraes ou o STF (Supremo Tribunal Federal), como indicou o empresário Elon Musk, são lenda urbana, afirmou o ministro Gilmar Mendes durante entrevista no UOL News desta segunda-feira (15). Musk chamou Moraes de "ditador brutal" no X, antigo Twitter.

É uma lenda urbana essa ideia que vem sendo repetida aqui e agora a iuris, a ideia de que o ministro Alexandre de Moraes ou o STF acumulam poderes ditatoriais, isso não faz o menor sentido. Mesmo aqueles que se queixam das especificidades do inquérito das fake news, tem que reconhecer que se não fosse esse inquérito, provavelmente teríamos o sistema descarrilhado. Esse é um dado importante que é preciso considerar. Gilmar Mendes, ministro do STF



Não acho relevante ficar debatendo com pessoas ou mesmo personalidades estrangeiras a propósito de assuntos que são nossos, e em uma área em que eles não têm como nos dar lições. Sou um estudioso de direito comparado, procuro sempre estar atualizado em relação a isso. Gilmar Mendes, ministro do STF

O ministro Gilmar Mendes lembrou que os próprios americanos já indicaram que o Brasil se saiu melhor, por exemplo, no quesito do combate de golpistas contra a democracia.

Os próprios editoriais americanos demonstraram que o Brasil se saiu muito bem, talvez melhor que os EUA, na luta contra os golpistas. [?] Não vi nenhum desses bilionários americanos criticando a China, Turquia, criticando países que adotam modelos, talvez, efetivamente autoritários. Gilmar Mendes, ministro do STF



Mas o que essa questão nos revela? Que está faltando regulação da mídia social, e a Europa está nos dando exemplo da mídia social. Vocês todos são regulados [lá] e convivem com isso: direito de resposta, responsabilidade criminal por calúnia, injúria, difamação. Gilmar Mendes, ministro do STF

Esse ambiente [nas mídias sociais] não pode ser uma terra de ninguém. Porque uma terra de ninguém resultou num 8 de janeiro. Gilmar Mendes, ministro do STF

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: