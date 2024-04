Geralmente o momento da compra de um carro é algo especial. Por ser um produto caro, que exige bom planejamento financeiro para compra, o dia da concretização do negócio altera nosso emocional - e por vezes deixamos de prestar atenção nas coisas que são exigidas pelo vendedor.

Nessa semana passei por algo desagradável, quando o vendedor de uma concessionária tentou fazer uma venda casada. No vídeo dessa semana conto um pouco sobre isso e como podemos sair de uma situação como essa.

Colunistas do UOL

