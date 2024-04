Escolta, ambulância e 20 carros: é só um bilionário indo ao shopping

Um movimento estranho foi notado recentemente em Dubai, nos Emirados Árabes. Simplesmente, um comboio de 20 SUVs com vidros escurecidos, escolta policial e uma ambulância foi visto e estranhado pelos locais.

O responsável era Anant Ambani, filho do homem mais rico da Índia e também bilionário por sua vez. Ele, que estava na companhia de sua nova esposa, possui uma fortuna de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 203 bilhões na cotação atual).

A escolta

Ambani, que deu o que falar por sua escolta em Dubai, anda desta maneira frequentemente em sua cidade natal, Mumbai, na Índia.

A prática é praxe na família - que possui um prédio de US$ 2 bilhões (R$ 10,1 bi) em Mumbai e chama o local de "casa de família".

Entretanto, o excesso de segurança não fez sentido para muitos devido ao fato de ser uma viagem ao exterior.

O bilionário foi gravado andando em um Rolls-Royce Cullinan Black Badge laranja e em um Rolls-Royce Phantom EWB rosa. O que é interessante, já que Ambani possui modelos da marca laranja e rosa em Mumbai.

Não se sabe se os Rolls-Royces foram levados da Índia para Dubai ou se os carros foram alugados no local.

O comboio dos Ambanis incluía Chevrolet Suburbans, Cadillac Escalades, GMC Yukon Denalis, carros da polícia e a ambulância.

