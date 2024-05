Automóveis novos sempre foram caros, considerando a renda média do brasileiro.

Quando olhamos para o cenário atual, ficamos assustados com carros de entrada na casa dos R$ 70 mil, enquanto modelos um pouquinho mais equipados custam cerca de R$ 100 mil.

Um dos motivos de nosso mercado de usados ser tão forte é justamente essa dificuldade de levar um exemplar zero-quilômetro para a garagem.

Prova disso são as eternas reclamações que acontecem em todos os lançamentos. Por exemplo, há cerca de 25 anos, um carro de entrada custava pouco mais de R$ 10 mil, valor que parece uma pechincha nos dias atuais, mas que também era motivo de muitas queixas naquela época.

Caso você necessite ou simplesmente queira ter um carro zero-quilômetro na sua garagem, o jeito é aceitar a realidade e se programar para conseguir comprar um veículo e, de tempos em tempos, ter a condição de trocá-lo por outro mais novo e mais equipado.

Mas afinal, quanto é necessário economizar para conseguir acompanhar as constantes altas nos preços, e ter sempre um carro novo na garagem? Eu decidi fazer esse cálculo, considerando os cinco carros mais vendidos em cada uma das principais categorias. Se você ainda não entendeu onde quero chegar, preste atenção no próximos tópicos que vou explicar melhor.

Os 5 carros mais vendidos por categoria

De acordo com o ranking da Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias, Fiat Mobi, VW Polo, Chevrolet Onix Plus, Toyota Corolla e Hyundai Creta, são os carros mais vendidos nos três primeiros meses desse ano, respectivamente nas categorias entrada, hatch pequeno, sedã compacto, sedã médio e SUV.

Quanto custam hoje

Os preços dos carros zero-quilômetro podem variar de acordo com a região, e também sabemos que as concessionárias estão sempre praticando descontos. Mas, para efeito comparativo, vou utilizar os valores disponíveis nos sites de cada uma das fabricantes dos modelos citados acima. Quem quiser comprar qualquer um desses cinco carros novos, vai encontrar Fiat Mobi Like por R$ 72.990; Volkswagen Polo MPI por R$ 92.350; Chevrolet Onix Plus LT por R$ 97.400; Toyota Corolla GLi por R$ 148.990; e Hyundai Creta Comfort Plus por R$ 140.090.

Quanto esses carros custavam no passado

Voltei três anos para verificar quanto cada um desses fabricantes pediam pelos mesmos carros em 2021.

Para ser coerente no comparativo, considerei os preços dos modelos 2022, já que todos foram apresentados na primeira metade de 2021. Portanto, quem comprou esses carros novos em 2021 pagou R$ 51.690 no Mobi; R$ 66.120 no Polo; R$ 69.060 no Onix Plus; R$ 120.790 no Corolla; e R$ 107.490 no Creta.

Claro que estou considerando as mesmas versões desses modelos. E, caso você tenha ficado curioso para calcular os aumentos nos preços nesse período, já adianto que, percentualmente, o Corolla foi o que menos subiu, com reajuste de 23%, enquanto Mobi e Onix Plus foram os que mais subiram, com reajuste de 41%.

Quanto valem esses usados hoje

Passados três anos, quem comprou um desses modelos em 2021 e agora quer revendê-lo vai pesquisar na tabela Fipe, a referência de preço para poder negociar.

A tabela de maio de 2024 apresenta preços de R$ 51.366 para o Mobi; R$ 68.895 para o Polo; R$ 74.848 para o Onix Plus; R$ 117.396 para o Corolla e R$ 110.809 para o Creta.

Repare que alguns modelos, como Polo, Onix Plus e Creta, valem mais hoje do que quando eram novos. Mas não se engane, basta considerar a inflação no período para entender que também sofreram desvalorização.

Também é preciso considerar que são valores sugeridos para uma negociação particular. Contudo, quem colocar seu usado na troca vai se deparar com propostas bem menores do que essa.

Para isso, uma referência é a tabela KBB, que sugere valores que um revendedor pagaria pelo carro. Seria algo em torno de R$ 43.453 no Mobi; R$ 56.007 no Polo; R$ 61.012 no Onix Plus, R$ 98.019 no Corolla e R$ 92.467 no Creta.

Quanto é preciso guardar para trocar

Para fechar meu raciocínio, agora basta calcular a diferença entre os modelos novos e usados para saber quanto alguém que comprou um desses carros zero-quilômetro em 2021 precisa pagar a mais para renovar sua garagem.

Como o objetivo é saber quanto é preciso guardar para ter esse valor no momento da negociação, basta dividir pelo período.

Já que considerei três anos, então dividi por 36 meses e cheguei na seguinte conclusão: é preciso guardar entre R$ 600 e R$ 900 todos os meses para conseguiu trocar de carro a cada três anos.

Já quem tem costume de colocar o carro na troca como parte do pagamento precisa guardar entre R$ 800 e R$ 1.400.

Recapitulando, e utilizando apenas o Mobi como exemplo. Alguém que tenha comprado um exemplar zero do compacto da Fiat em 2021 e desde então guardou R$ 600 todos os meses, hoje tem o suficiente para comprar outro Mobi novinho. Se continuar guardando essa quantia, provavelmente vai conseguir comprar outro Mobi zero-quilômetro ou modelo equivalente em 2027.

Imagino que o leitor saiba, mas não custa alertar que esses cálculos consideram apenas os valores de mercado do carro.

Quem tem um veículo gasta muito mais do que isso todos os meses com custos de combustível, seguro, impostos e manutenção.

Mas, para quem achava que eram "somente" esses custos, agora tem mais esse para colocar no orçamento e conseguir renovar a garagem sem sustos, pelo menos a cada três anos.

