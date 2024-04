Gnabry poderá desfalcar Bayern no jogo de volta das quartas da Champions

O atacante do Bayern de Munique, Serge Gnabry, poderá desfalcar sua equipe no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Arsenal, na próxima quarta-feira, devido a uma lesão na coxa, anunciou nesta quarta-feira (10) o clube bávaro.

"O Bayern terá de prescindir de Serge Gnabry por enquanto", informou o time alemão em seu site, especificando que um exame confirmou "um problema muscular no tendão esquerdo, contraído durante o empate em 2 a 2 em Londres, pelo jogo de ida da quartas de final".

Gnabry, que marcou um gol na terça-feira no Emirates Stadium, voltou a campo em março depois de ficar de fora em várias partidas devido a diversas lesões.

Nos últimos cinco jogos, o atacante da seleção alemã marcou quatro gols.

Depois de empatar no jogo de ida, o Bayern de Munique precisa agora vencer em seu estádio, no dia 17 de abril, no duelo de volta, para avançar às semifinais da Liga dos Campeões.

