Final da Copa Sul-Americana de 2024 será disputada em Assunção

A final em jogo único da Copa Sul-Americana de 2024 será disputada em Assunção no dia 23 de novembro, anunciou nesta quarta-feira (10) o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Sede confirmada! A cidade de Assunção, localizada no coração da América do Sul, sediará mais uma vez a final da Conmebol Sul-Americana", anunciou Domínguez em sua conta no X (ex-Twitter).

"A Grande Conquista 2024 terá seu desfecho emocionante no Paraguai", afirmou o dirigente da entidade que comanda o futebol do continente.

No dia 9 de novembro de 2019, a capital paraguaia foi sede da primeira final em jogo único da competição, entre Independiente del Valle do Equador e o argentino Colón de Santa Fe.

Os equatorianos venceram por 3 a 1 no estádio La Nueva Olla, que recebeu cerca de 45 mil espectadores, a maioria torcedores do 'Sabalero' argentino.

A final da Copa Libertadores será disputada no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, embora ainda não haja um estádio definido.

hro/ol/aam/rpr

© Agence France-Presse