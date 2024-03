MG: Homem é perseguido, encurralado e baleado várias vezes, mas sobrevive

Um homem de 41 anos sobreviveu após sofrer uma tentativa de homicídio, na madrugada de quarta-feira, em Formiga (MG). Ele foi perseguido, encurralado e baleado várias. O caso foi registrado por uma câmera de segurança.

O que aconteceu

Ao UOL, a PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais) informou que o homem —que não teve o nome divulgado— foi perseguido por um Fiat Uno, de cor cinza. Dentro do veículo haviam quatro pessoas. Pelo menos duas delas já foram identificadas. O carro utilizado pelos suspeitos foi apreendido.

Enquanto tentava fugir, o homem —que também já é conhecido dos policiais, por envolvimento com drogas— gritava pedindo por socorro. Ele entrou na rua Alvorada. Foi aí que os suspeitos o encurralaram em uma calçada.

Dois homens desceram do veículo e disparou três vezes contra a vítima. Os tiros atingiram as costas, o braço e a mandíbula. Na sequência, os atiradores fugiram. O homem ficou caído no chão. Toda a ação foi filmada por câmera de monitoramento.

A PM e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados. Ao chegar ao local, foi identificada a "lesão leve" no homem, que estava consciente. Ele não quis falar sobre quem teria atirado nele. O rapaz foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Após levantamento, agentes descobriram o endereço onde a mulher que conduzia o veículo mora. No local, o companheiro dela disse que já sabia que a moça (que também não teve o nome identificado) está envolvida em diversos delitos e que o carro, de fato, pertence a ela.

A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) informou que deslocou a perícia ao local para realizar os trabalhos de praxe e coletar elementos que irão subsidiar a investigação.

Até o momento, não houve conduzido à Delegacia de Plantão. A PCMG apura o caso.