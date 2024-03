Proprietário da F1, grupo Liberty Media negocia compra da MotoGP

Já proprietário da Fórmula 1, o grupo americano Liberty Media negocia a compra da empresa que possui os direitos do Mundial de MotoGP, Dorna Sports, por mais de 4 bilhões de euros (R$ 21,5 bilhões na cotação atual), segundo o jornal Financial Times.

A Dorna Sports, com sede em Madri, possui os direitos da MotoGP e do campeonato de Superbike. A empresa é controlada em 40% pelo fundo Bridgepoint e em 39% pelo fundo de investimentos do regime de pensões do Canadá, lembra o jornal britânico. O restante do capital pertence aos dirigentes da própria Dorna.

Ainda de acordo com o Financial Times, que cita fontes próximas à negociação, o QSI, fundo soberano do Catar que é proprietário do Paris Saint-Germain, e a holding TKO Group, que tem em seu portifólio a liga profissional americana de luta livre (WWE) e as artes marciais mistas (MMA) também estão em negociações para a compra da Dorna.

Contactadas pela AFP, as partes mencionadas não estavam disponíveis ou não quiseram fazer comentários.

