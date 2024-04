Itália registra terremotos na Toscana e em Nápoles

NÁPOLES, 27 ABR (ANSA) - Terremotos assustaram moradores das regiões italianas de Nápoles e Florença na manhã deste sábado (27), mas não fizeram vítimas, nem causaram danos.

Em Florença, no norte do país, o sismo de magnitude 3.0 foi registrado na região de Barberino di Mugello, com epicentro a 10 quilômetros de profundidade.

Já em Nápoles, no sul, o terremoto de magnitude 3.9 teve seu epicentro na região dos Campi Flegrei, área localizada em um antigo vulcão no golfo de Pozzuoli, acordou moradores antes das 6 horas da manhã (horário local).

Em Bacoli, várias pessoas, assustadas, saíram às ruas. O tremor foi sentido em diversos bairros napolitanos.

Os prefeitos de Pozzuoli, Gigi Manzoni, e Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, pediram calma após o susto.

"O tremor desta manhã foi forte. Como acontece nessas ocasiões, mobilizamos imediatamente os voluntários da Proteção Civil e a Polícia Municipal", disse Manzoni.

"Foi muito forte. Todos sentimos. E muitos tiveram medo.

Quero tranquilizá-los imediatamente. Não há danos a pessoas ou coisas relatados. A situação está sob constante monitoramento.

Eu entendo as preocupações", disse o alcaide de Bacoli.

O tremor ainda foi sentido nas ilhas de Procida e Ischia.

O local passa por uma crise de bradissismo, um fenômeno ligado à atividade vulcânica que se caracteriza pela deformação do solo, causando os abalos sísmicos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.