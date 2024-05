Ibovespa cai mais de 1% com balanços e Copom dividido em foco

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista recuava mais de 1% após a abertura desta quinta-feira, com uma série de balanços corporativos ocupando as atenções, enquanto investidores repercutiam a desaceleração no ritmo de queda da taxa Selic na véspera, em decisão dividida dos diretores do Banco Central.

Por volta de 10h10 (de Brasília), o Ibovespa recuava 1,14%, a 128.004,60 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de junho, caía 1,17%.

(Por Luana Maria Benedito)