Presidente do BoE diz que BC britânico não está esperando Fed cortar juros primeiro

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse nesta quinta-feira, 9, que a autoridade monetária do Reino Unido não depende, tampouco leva em conta, o momento que sua contraparte norte-americana, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), cortará juros. "Não estamos esperando o Fed cortar juros primeiro, nossa decisão depende dos dados exclusivamente."

Após deixar seu juro básico inalterado, o líder do BoE destacou que a dinâmica da inflação do Reino Unido é diferente da dos EUA, embora o mercado britânico tenha olhado muito mais para a dinâmica de juros americana do que para a local.

Enquanto isso, o dirigente do BoE Ben Broadbent reconheceu que os juros nos Estados Unidos precisam estar "mais restritivos" do que no Reino Unido.