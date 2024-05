Governo vai anunciar medidas de crédito para famílias, empresas e municípios do RS, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se ausentou da sede da pasta para encontrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, onde ambos anunciarão medidas de crédito para o Rio Grande do Sul, atingido por chuvas e inundações.

"Vamos anunciar uma medida importante de crédito para empresas, famílias, pequenos agricultores. Já estamos estruturando também para os municípios", disse o ministro.

Em relação a medidas para o Estado, como a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul, Haddad disse que esse pacote deve ser anunciado na segunda-feira, dia 13. "Eu já falei ontem (quarta-feira) com o governador Eduardo Leite, tem alguns detalhes importantes que são mais formais. A discussão não é volume de recursos, nós vamos fazer o que for necessário. O importante é nós atentarmos para questões formais, para que a coisa saia bem feita do outro lado e aconteça de forma bem organizada na ponta. Esse é o cuidado que a gente está tendo", afirmou.

No pacote, já estava prevista a criação de linha de crédito às famílias para a reconstrução das casas e tratamento tributário especial às empresas em uma espécie de diferimento.