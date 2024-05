Morre Saudade Braga, mãe de Glauber Braga e ex-prefeita de Nova Friburgo

Do UOL, em São Paulo

Morreu nesta quarta-feira (8) a ex-prefeita da Nova Friburgo (RJ) Saudade Braga, mãe do deputado federal Glauber Braga.

O que aconteceu

Saudade Braga estava com 75 anos. O comunicado sobre a morte foi publicado nas redes sociais de Glauber. A ex-prefeita era casada com Roberto Braga e, além de Glauber, deixa mais uma filha, Ivana, e dois netos, Lis e Hugo.

Corpo da ex-prefeita é velado na capela do Cemitério São João Batista, no Rio. O sepultamento dela será às 17h.

Saudade Braga foi prefeita de Nova Friburgo por dois mandatos. Ela ficou no cargo entre 2000 e 2008. Política e médica, a ex-prefeita se formou pela UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), em 1972.

Prefeito de Nova Friburgo decretou luto de três dias. "Ela dedicou uma parte significativa de sua vida à política e, incontestavelmente, faz parte da história do município de Nova Friburgo, deixando um extenso legado de contribuições", escreveu Johnny Maicon nas redes sociais.