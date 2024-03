Itália cobra Venezuela sobre candidatura de opositores

ROMA, 28 MAR (ANSA) - O vice-premiê e chanceler da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta quinta-feira (28) que acompanha "com grande atenção" o desenrolar da campanha eleitoral na Venezuela.

"Espero o respeito de todas as normas democráticas, do pluralismo e do Estado de Direito", ressaltou o ministro.

Ele ainda escreveu, através do X (antigo Twitter), que espera que "sejam reconhecidos direitos civis e espaço democrático à oposição". (ANSA).

