Governo de SP abre concurso para soldado da PM com 2,7 mil vagas

O governo de São Paulo publicou nesta quinta-feira, 28, no Diário Oficial do Estado edital para contratação de 2,7 mil soldados de segunda classe da Polícia Militar (PM). Para participar do concurso, o candidato deve ter altura mínima de 1,55 m, para mulheres, e os homens, de 1,60m, entre 17 e 30 anos e estar em dia com os certificados eleitorais e militares. O salário inicial é de R$ 4.852,21.

De acordo com o comunicado do governo do Estado, esse é o terceiro edital para soldado de segunda classe lançado na atual gestão, com 8,1 mil vagas abertas nos últimos 15 meses para reforçar o contingente de policiamento ostensivo e preventivo no Estado.

As inscrições começam na próxima segunda-feira, 1º de abril, e devem ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas, até 8 de maio.

De acordo com os números da própria corporação, atualmente, a PM possui 4,2 mil soldados de segunda classe e 650 alunos oficiais em formação. Há ainda 11,6 mil vagas para a PM, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica em andamento, além de outras 2,9 mil oportunidades para a PM autorizadas pelo governo estadual, cujos editais ainda não foram lançados.

Pesquisa inédita Raio X das Forças de Segurança Pública do Brasil, feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que as polícias estaduais encolheram no Brasil. O número de policiais militares diminuiu 6,8% no País - em São Paulo, 8,9% - entre 2013 e 2023. Já as Polícias Civil e peritos tiveram redução de 2% em seu efetivo no mesmo período.

O Brasil tem hoje 404.871 policiais militares e 95.908 civis, além de 17.991 peritos criminais. Há uma década, havia 30 mil PMs a mais no País - eles eram 434,5 mil, número já então inferior ao efetivo previsto pelos Estados, que é de 584.462. Ou seja, o Brasil tem hoje apenas 69,3% das vagas existentes para PMs preenchidas.