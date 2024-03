Gol tem prejuízo de R$1,1 bi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol, em recuperação judicial nos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira prejuízo líquido de 1,1 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, revertendo resultado positivo de 231 milhões obtido no mesmo período de 2022.

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente de 1,62 bilhão de reais no período, alta de 38,3%.

O resultado foi apoiado em parte em redução de 23% no custo com combustível de aviação, aumento de 9,2% no indicador de preços de passagens yield, para 52,61 centavos de real, e uma taxa de câmbio mais favorável.

A empresa encerrou o trimestre passado com crescimento de 6,7% na receita líquida, que chegou a 5,04 bilhões de reais.