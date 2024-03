Mais 165 municípios receberão vacina da dengue; veja quais são

Mais 165 municípios receberão doses da vacina da dengue, anunciou hoje (28) o Ministério da Saúde. Esse número substitui o anúncio anterior, feito na quarta (27), que beneficia 154 novas cidades. Segundo a pasta, o remanejamento de vacinas considera critérios como transmissão nos últimos dez anos e taxas altas nos últimos meses, além do tamanho da população.

O que aconteceu

O imunizante é para pessoas de 10 a 14 anos. Com nova remessa recebida pelo ministério, 930 mil doses serão distribuídas para os 521 municípios inicialmente selecionados e para os 165 agora contemplados, totalizando 686 cidades.

Duas aplicações. O esquema vacinal é composto por duas doses, que devem ser tomadas com intervalo de três meses entre elas. A previsão é de que na próxima semana as doses distribuídas comecem a ser utilizadas, mas isso depende do processo de remanejamento próprio de cada localidade.

Na nova lista aparecem municípios de 11 regiões de saúde: Central (ES), Betim (MG), Uberaba (MG), Uberlândia/Araguari (MG), Recife (PE), Apucarana (PR), Grande Florianópolis (SC), Aquífero Guarani (SP), região metropolitana da Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP) e São Paulo (SP).

Redistribuição de vacina. A pasta também informou que as vacinas de lote com vencimento para 30 de abril de 2024 —que foram as primeiras a serem distribuídas no início da estratégia de vacinação— poderão ser redistribuídas entre os municípios ainda não contemplados pela campanha, para evitar que vençam. Até esta quinta, o Brasil registrava 2,3 milhões de casos prováveis de dengue e 882 mortes.

Quais novos municípios receberão a vacina

1. Linhares - ES

2. Barra de São Francisco - ES

3. São Mateus - ES

4. Colatina - ES

5. Nova Venécia - ES

6. São Gabriel da Palha - ES

7. Ecoporanga - ES

8. Água Doce do Norte - ES

9. Jaguaré - ES

10. Sooretama - ES

11. Mantenópolis - ES

12. Pancas - ES

13. Baixo Guandu - ES

14. Ponto Belo - ES

15. Pinheiros - ES

16. Montanha - ES

17. São Domingos do Norte - ES

18. Pedro Canário - ES

19. Rio Bananal - ES

20. Conceição da Barra - ES

21. Boa Esperança - ES

22. Vila Valério - ES

23. Águia Branca - ES

24. Vila Pavão - ES

25. Mucurici - ES

26. Governador Lindenberg - ES

27. São Roque do Canaã - ES

28. Alto Rio Novo - ES

29. Marilândia - ES

30. Betim - MG

31. Brumadinho - MG

32. Esmeraldas - MG

33. São Joaquim de Bicas - MG

34. Mateus Leme - MG

35. Igarapé - MG

36. Mário Campos - MG

37. Juatuba - MG

38. Florestal - MG

39. Crucilândia - MG

40. Rio Manso - MG

41. Bonfim - MG

42. Piedade dos Gerais - MG

43. Uberaba - MG

44. Sacramento - MG

45. Campo Florido - MG

46. Conceição das Alagoas - MG

47. Conquista - MG

48. Água Comprida - MG

49. Delta - MG

50. Veríssimo - MG

51. Uberlândia - MG

52. Araguari - MG

53. Prata - MG

54. Tupaciguara - MG

55. Cascalho Rico - MG

56. Nova Ponte - MG

57. Araporã - MG

58. Monte Alegre de Minas - MG

59. Indianópolis - MG

60. Recife - PE

61. Jaboatão dos Guararapes - PE

62. Paulista - PE

63. Vitória de Santo Antão - PE

64. Cabo de Santo Agostinho - PE

65. Igarassu - PE

66. Camaragibe - PE

67. Abreu e Lima - PE

68. Olinda - PE

69. Chã Grande - PE

70. Araçoiaba - PE

71. São Lourenço da Mata - PE

72. Chã de Alegria - PE

73. Moreno - PE

74. Ilha de Itamaracá - PE

75. Ipojuca - PE

76. Glória do Goitá - PE

77. Fernando de Noronha - PE

78. Pombos - PE

79. Itapissuma - PE

80. Arapongas - PR

81. Apucarana - PR

82. Jandaia do Sul - PR

83. Borrazópolis - PR

84. Cambira - PR

85. Marilândia do sul - PR

86. Faxinal - PR

87. São Pedro do Ivaí - PR

88. Kaloré - PR

89. Marumbi - PR

90. Bom Sucesso - PR

91. Califórnia - PR

92. Grandes Rios - PR

93. Novo Itacolomi - PR

94. Sabaúdia - PR

95. Rio Bom - PR

96. Mauá da Serra - PR

97. Florianópolis - SC

98. São José - SC

99. Palhoça - SC

100. Biguaçu - SC

101. Tijucas - SC

102. Santo Amaro da Imperatriz - SC

103. São João Batista - SC

104. Governador Celso Ramos - SC

105. São Pedro de Alcântara - SC

106. Antônio Carlos - SC

107. Canelinha - SC

108. Paulo Lopes - SC

109. Garopaba - SC

110. Águas Mornas - SC

111. Nova Trento - SC

112. São Bonifácio - SC

113. Angelina - SC

114. Rancho Queimado - SC

115. Anitápolis - SC

116. Ribeirão Preto - SP

117. Cravinhos - SP

118. Jardinópolis - SP

119. São Simão - SP

120. Serrana - SP

121. Luís Antônio - SP

122. Guatapará - SP

123. Santa Rosa de Viterbo - SP

124. Serra Azul - SP

125. Santa Rita do Passa Quatro - SP

126. Campinas - SP

127. Valinhos - SP

128. Jaguariúna - SP

129. Hortolândia - SP

130. Santa Barbara D'oeste - SP

131. Paulínia - SP

132. Indaiatuba - SP

133. Sumaré - SP

134. Itatiba - SP

135. Santo Antonio de Posse - SP

136. Nova Odessa - SP

137. Americana - SP

138. Pedreira - SP

139. Vinhedo - SP

140. Artur Nogueira - SP

141. Cosmópolis - SP

142. Holambra - SP

143. Monte Mor - SP

144. Morungaba - SP

145. São José do Rio Preto - SP

146. Bady Bassitt - SP

147. Mirassol - SP

148. Potirendaba - SP

149. Tanabi - SP

150. Icém - SP

151. Cedral - SP

152. Guapiacú - SP

153. Uchoa - SP

154. Palestina - SP

155. Nova Granada - SP

156. Orindiúva - SP

157. Bálsamo - SP

158. Mirassolândia - SP

159. Onda Verde - SP

160. Ipiguá - SP

161. Ibirá - SP

162. Paulo de Faria - SP

163. Nova Aliança - SP

164. Neves Paulista - SP

165. São Paulo - SP