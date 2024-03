Cosan tem lucro de R$2,36 bi no 4ºtri

SÃO PAULO (Reuters) - A Cosan publicou na noite da véspera resultado de quarto trimestre não auditado mostrando que teve lucro líquido de 2,36 bilhões de reais no período ante 806 milhões um ano antes.

A companhia afirmou que o resultado deve-se a "reversão dos efeitos da subvenção, dividendos e JCP recebidos da Vale, além da marcação a mercado da valorização das ações da própria companhia e da Vale".

Apesar do balanço não ser auditado, a Cosan afirmou que "não antecipa que será necessária a realização de ajustes ou alterações materiais nas informações".

A empresa terminou o trimestre com uma alavancagem de 2,4 vezes ante 2,2 vezes no final de 2022 e 1,7 vez no terceiro trimestre do ano passado.