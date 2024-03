Edital do CNJ é divulgado com salários de até R$ 13,9 mil; veja vagas

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou nesta quinta (28) o edital de concurso público para vagas de nível superior em cargos de analista e técnico judiciário. As inscrições — que devem ser feitas no site da Cebraspe —, serão abertas no dia 3 de abril e seguem até 2 de maio, às 18h, no horário de Brasília. As provas serão aplicadas no dia 30 de junho, em Brasília (DF).

O que aconteceu

Foram abertas 60 vagas. Elaborado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o edital prevê

15 vagas para Analista Judiciário - Área Judiciária;

- Área Judiciária; 28 vagas para Técnico Judiciário - Área Administrativa;

- Área Administrativa; 12 vagas para Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Programação de Sistemas,

- Área Apoio Especializado - Especialidade Programação de Sistemas, 5 vagas para Analista Judiciário - Pedagogia, Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Sociais e Engenharia Elétrica.

Este é o segundo concurso público para servidores promovido pela instituição. O objetivo, segundo o próprio CNJ, é buscar pessoas para o desempenho de atividades administrativas e de fiscalização, e de controle e aperfeiçoamento de políticas judiciárias. Acesse, neste link, a íntegra do edital.

Regras e salários

O edital prevê reserva de vagas para candidatos negros, com deficiência e indígenas, em atendimento à Resolução CNJ n. 512/2023, alterada pela Resolução CNJ n. 549/2024.

Para os cargos de Analista Judiciário, a remuneração inicial é de R$ 5.831,16 (vencimento básico), acrescidos de R$ 8.163,62 (Gratificação Judiciária - GAJ), totalizando R$ 13.994,78.

Já para Técnico Judiciário, a remuneração inicial será de R$ 3.554,02 (vencimento básico), acrescidos de R$ 4.975,63 (Gratificação Judiciária - GAJ), totalizando R$ 8.529,65.

Os candidatos contarão com provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. A estimativa é que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas em 30 de junho deste ano, em Brasília (DF).