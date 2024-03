'Detecta movimento e avisa pelo app': câmera de segurança está com 25% OFF

Manter a sua casa segura está no topo da preocupação, especialmente quem mora em grandes cidades. Por isso, na hora de escolher uma câmera de segurança, vale a pena ouvir quem já comprou.

Um modelo que faz sucesso em compras é o C200, da Tapo, que é wi-fi, tem alcance horizontal de 360º e visão noturna. Na Amazon, parceira do UOL, a câmera registrou mais de mil compras só no mês passado, e está com desconto de 25%, saindo por R$ 239,90. Confira abaixo suas vantagens e a opinião de quem tem uma:

O que essa câmera tem de bom?

Alcance de 360° horizontal e 114° vertical.

Visão noturna: visibilidade de até 9m em locais com baixa iluminação.

Vídeo em alta definição de 1080p HD.

Pode ser controlada por aplicativo.

Notificação de movimento em tempo real no celular ou tablet.

Funciona via conexão wi-fi.

Áudio bidirecional: permite a comunicação com o local monitorado por meio de microfone e alto-falante.

Tem 512 GB de armazenamento.

É compatível com assistente do Google e Alexa.

O que diz quem comprou?

O produto possui uma nota 4,7 (do total de 5) e mais de 112 mil avaliações de compradores. Veja alguns comentários:

A câmera Tapo C200 é excepcional em todos os aspectos! Sua qualidade de imagem de alta definição, aliada à facilidade de instalação e uso, a torna uma opção incrível para monitoramento residencial. A capacidade de movimentação remota da câmera e a visão noturna nítida garantem uma vigilância contínua, independentemente das condições de iluminação. Além disso, o aplicativo é intuitivo, oferecendo uma experiência de usuário simplificada para acessar as gravações e controlar a câmera de qualquer lugar. Marcos Gabriel Viana de Sousa

Amei, ótima câmera. Comprei para usar como babá eletrônica e amei. Kamila Silva

Essa é a terceira que adquiri após quase dois anos da compra das duas primeiras. A câmera tem uma ótima captação de imagem e som. Tem uma boa visão noturna. Também é possível você se comunicar com o local onde a câmera está instalada através do aplicativo (geralmente chamo pelos meus gatos). Como moro em casa, eu tenho uma na entrada para monitorar o movimento e uma em cada quarto onde posso monitorar os meus gatos quando estou fora. Paz

Muito boa, ótima imagem. Detecta movimentos e avisa pelo aplicativo. Vale a pena! Claudio

Pontos de atenção

Alguns consumidores tiveram dificuldade para conectar a câmera, e outros reclamaram do aplicativo. Veja algumas opiniões:

Só conecta em celular e tem que ficar conectado no Wi-Fi da câmera, então, enquanto você olha a câmera, perde toda a internet para o resto do celular. [...] Avaliação anônima na Amazon

O App é horrível. Qualquer recurso que você tenta acessar, falha. Só na segunda ou terceira tentativa você consegue. A velocidade de conexão é muito lenta, e quase nunca conecta de primeira! AlvaroLSA

