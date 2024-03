BC: CMN aprova aperfeiçoamento no cálculo da TR para suavizar valores em relação aos da TBF

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, nesta quinta-feira, 28, um aperfeiçoamento na metodologia de cálculo da Taxa Referencial (TR) para suavizar seu valor em relação à Taxa Básica Financeira (TBF), conforme nota divulgada pelo Banco Central. A TR é calculada por meio da aplicação de um redutor "R" sobre o valor da TBF. A mudança entrará em vigor em primeiro de julho deste ano.

O CMN aprovou três alterações: estabelecimento de novos intervalos de referência e valores para os parâmetros "a" e "b" elencados na resolução nº 4.624 de 18 de janeiro de 2018; aumento no número de casas decimais desses parâmetros para oito; e utilização da TBF mensal, expressa como valor percentual ao mês, como referência para seleção dos parâmetros "a" e "b", em substituição ao uso da TBF anual.

"No processo de definição dos novos parâmetros, procurou-se manter em valores mínimos a diferença existente entre o resultado da TR pela metodologia aprovada pelo CMN e a TR calculada pela metodologia atualmente em vigor, de modo que a modificação não surtirá maiores efeitos para os usuários da taxa", explicou em nota.

De acordo com o Banco Central, as alterações na metodologia de cálculo da TR são importantes para o gerenciamento de riscos dos entes que estão expostos à taxa, "incrementando a viabilidade e a atratividade da contratação de proteção (hedge) para ativos ou passivos com cláusula de atualização pela TR", disse.