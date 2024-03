Catherine, a popular princesa de Gales, trava luta contra o câncer

A princesa Catherine, de Gales, é uma das pessoas mais populares e queridas da monarquia britânica, e agora se vê confrontada com um câncer, segundo ela própria anunciou nesta sexta-feira (22) em um vídeo, no qual tentou manter algo de seu sorriso carismático apesar das circunstâncias.

O anúncio ocorre dois meses depois de seu sogro, o rei Charles III, anunciar ele próprio que também sofre de câncer e após a própria Kate se submeter a uma misteriosa cirurgia abdominal que, seguida de uma ausência prolongada da mídia, gerou todo tipo de especulação.

Os boatos dispararam há cerca de dez dias, quando o Palácio divulgou uma foto retocada da princesa com os três filhos por ocasião do Dia das Mães no Reino Unido.

Nesta sexta, a princesa, esposa do príncipe William, herdeiro do trono britânico, finalmente reapareceu oficialmente, visivelmente cansada, em um vídeo no qual anunciou sua enfermidade, sem dar mais detalhes além de que iniciou um tratamento com quimioterapia.

A plebeia Kate Middleton entrou para a família real ao se casar com o príncipe William em 2011, na Abadia de Westminster, uma cerimônia acompanhada por milhões de telespectadores em todo o mundo.

Catherine se adaptou rapidamente às limitações da realeza, ao contrário de sua falecida sogra, a princesa Diana, ou sua cunhada, a ex-atriz americana Meghan Markle.

Ela sempre manteve um perfil discreto, sem nunca responder aos boatos sobre os supostos adultérios do marido, sua silhueta extremamente magra ou a suposta relação distante com Meghan.

Em um país onde todas as figuras femininas da realeza são compradas a Diana, Catherine sempre foi uma verdadeira "princesa do povo", afirma o jornalista Robert Jobson, escritor de um livro publicado em 2010 sobre William e Kate.

- Encontro com William -

Kate Middleton bateu à porta da casa real em setembro de 2001, aos 19 anos. Ela tinha começado a estudar história da arte na prestigiada universidade escocesa de Saint Andrews, onde também estudava William, a quem conheceu no campus.

Teve início uma amizade entre os dois, que acabaria se tornando um romance.

Em seus anos na universidade, o casal começou dividindo apartamento com outros três estudantes. Mas as viagens que começaram a fazer juntos delataram o início do namoro, com a imprensa sempre atrás.

Catherine começou a fazer visitas ao Palácio de Buckingham, residência oficial da família real, enquanto William também ia com frequência à propriedade dos futuros sogros em Buckleberry.

Não havia, no entanto, nenhum passo decisivo do príncipe para consolidar o relacionamento, o que levou a imprensa sensacionalista britânica a começar a chamar Catherine de "Waity Katty" (Katty à espera).

Nessa situação, o casal fez uma pausa em sua relação em 2007. Mas voltou a ficar junto em 2008, até que William a pediu em casamento em outubro de 2010, durante um passeio por uma reserva natural no Quênia.

- 'Mulher do século XXI' -

O casal escolheu como local de residência o Palácio de Kensington, em Londres, antes de se mudar nos últimos anos para uma casa perto do Castelo de Windsor. Eles têm três filhos: George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton, ao contrário de Sarah Ferguson, que foi esposa do príncipe Andrew, tio de William, ou Meghan Markle, esposa de seu cunhado, Harry, conquistou os britânicos desde o começo.

A princesa de Gales, com o carinho e a aprovação de seus compatriotas, de alguma forma emula Diana, a sogra que não chegou a conhecer e que faleceu em um acidente de trânsito em 1997, em Paris.

A popularidade da princesa entre seus concidadãos foi crescendo a passos largos com seu eterno sorriso e seus compromissos em causas como a saúde mental e a infância.

Com a imagem de uma princesa moderna, Catherine é "mais que ninguém na família real" o "protótipo da mulher do século XXI", disse à AFP Pauline MacLaran, professora da universidade Royal Holloway.

Ela provém de uma família de classe média, que conseguiu prosperar no mundo dos negócios.

Sua mãe, que era comissária de bordo, e seu pai, controlador aéreo, fizeram fortuna como empreendedores com uma empresa chamada Party Pieces, especializada na venda por correspondência de artigos para festas infantis.

psr/acc/mvv/rpr

© Agence France-Presse