Mattarella destaca necessidade de diálogo em mensagem a Papa

ROMA, 19 MAR (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, enviou nesta terça-feira (19) uma mensagem ao papa Francisco para parabenizá-lo pelos 11 anos de pontificado, celebrado no último dia 13 de março, e destacou a necessidade de diálogo para resolver os problemas do mundo.

"Por ocasião do 11º aniversário do início solene do pontificado, gostaria de lhe enviar os meus sinceros votos de todo o bem-estar e de continuação fecunda do seu alto magistério", inicia o texto.

Mattarella enfatizou que, ao longo do último ano, os apelos incessantes de Francisco "à proteção dos necessitados, dos marginalizados, daqueles que sofrem de conflitos e violência, e à paz, ofereceram motivos de reflexão para aqueles que estão sinceramente empenhados na procura de soluções inspiradas nos princípios fundamentais do direito internacional e nos critérios de justiça e de equidade autêntica".

Além disso, destacou a necessidade de diálogo entre pessoas de fé e não crentes para resolver os muitos problemas do mundo.

"Diante dos principais desafios do nosso tempo - não só as guerras, mas também as crescentes desigualdades econômicas e sociais, os riscos ambientais e as repercussões éticas do uso da inteligência artificial - crentes e não crentes são chamados a dialogar entre si, a fim de identificar respostas consistentes com a proteção da dignidade humana e a promoção, em todas as esferas e circunstâncias, do bem comum", alertou.

Por fim, Mattarella lembrou que há algumas semanas foram celebrados o 95º aniversário dos Pactos de Latrão e os 40 anos do Concordato Republicano, objetivos históricos que consolidaram "ainda mais a fecunda colaboração entre a Santa Sé e a Itália".

"Desejo exprimir a minha profunda gratidão pela solicitude para com o povo italiano, demonstrada também pelas visitas apostólicas a Veneza, Verona e Trieste que está prestes a fazer", concluiu.

Jorge Bergoglio completou 11 anos de pontificado na última quarta-feira (13) em um aniversário marcado pela dor das guerras que atingem o mundo, como a da Ucrânia e do Oriente Médio, e por incessantes apelos pela paz. Aos 87 anos de idade, o argentino é um dos Pontífices mais longevos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.