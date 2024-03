Blinken denuncia 100% de insegurança alimentar em Gaza em giro diplomático na Ásia

Toda a população de Gaza está sofrendo com uma "situação de insegurança alimentar grave", denunciou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Manila, capital das Filipinas, na terça-feira (19). Blinken deve visitar o Oriente Médio novamente nos próximos dias, como parte dos esforços para conseguir um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Segundo os parâmetros mais respeitados sobre esse tema, 100% da população de Gaza está em uma situação de insegurança alimentar grave. Essa é a primeira vez que uma população inteira é classificada dessa forma", mais do que no Sudão ou no Afeganistão, disse Blinken, enfatizando a necessidade urgente de fornecer mais ajuda humanitária ao território palestino e denunciando uma situação "terrível" no local.

"Precisamos de mais ajuda, essa ajuda precisa ser mais sustentada e precisamos que ela seja uma prioridade se quisermos responder efetivamente às necessidades das pessoas", destacou ele.

Blinken está nas Filipinas como parte de uma breve turnê pela Ásia, com o objetivo de fortalecer as relações entre os Estados Unidos e os principais países asiáticos em face do crescente poder da China. Essa é sua segunda visita à capital filipina desde que o presidente Ferdinand Marcos, filho e homônimo do ex-ditador do país, chegou ao poder em junho de 2022.

Em Manila, na terça-feira, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, confirmou o compromisso "rígido" dos Estados Unidos de defender as Filipinas no mar do Sul da China, provocando uma resposta contundente de Pequim, que acredita que Washington não deve interferir nessa disputa.

"Essas vias navegáveis são cruciais para as Filipinas, sua segurança, sua economia, mas também são cruciais para os interesses da região, dos Estados Unidos e do mundo (...) É por isso que apoiamos as Filipinas e manteremos nossos compromissos de defesa rígidos, incluindo o Tratado de Defesa Mútua", afirmou ele. Sob o comando do presidente Marcos, as tensões entre a China e as Filipinas atingiram níveis não vistos há vários anos.

Novo giro no Oriente Médio

O chefe da diplomacia dos EUA disse em uma coletiva de imprensa que visitaria o Oriente Médio novamente esta semana, primeiro a Arábia Saudita e depois o Egito.

Em Jeddah, na quarta-feira, Blinken conversará com líderes sauditas antes de viajar para o Cairo, na quinta-feira (21), para discutir com as mais altas autoridades egípcias, de acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Essa será sua sexta viagem ao Oriente Médio desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro.

O chefe da diplomacia dos EUA disse que discutiria "os esforços para chegar a um acordo imediato de cessar-fogo que garanta a libertação de todos os reféns restantes", além de "intensificar os esforços internacionais para aumentar a assistência humanitária a Gaza e a coordenação pós-conflito em Gaza".

Blinken também abordará a questão de "um caminho político para o povo palestino com garantias de segurança para Israel e uma arquitetura para a paz e a segurança duradouras na região".

Os Estados Unidos estão realizando uma intensa atividade diplomática para reunir os países árabes em prol da reconstrução de Gaza após o término do conflito.

Conflito Israel-Hamas

A nova viagem de Blinken pelo Oriente Médio ocorre em um momento em que as negociações de trégua entre Israel e o Hamas, envolvendo a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, estão mostrando sinais de progresso, em meio a temores de fome na Faixa de Gaza.

Ao mesmo tempo, os EUA estão pedindo ao seu aliado israelense que evite um ataque total à cidade de Rafah, no sul de Gaza, que a Casa Branca acredita que poderia causar ainda mais vítimas civis, "piorar a já grave situação humanitária, reforçar a ilegalidade em Gaza e isolar ainda mais Israel" no cenário internacional.

Perguntado sobre o preço pago pelos jornalistas em Gaza, Blinken disse que queria ver "acesso para os jornalistas onde quer que haja um conflito, onde quer que haja uma história importante para cobrir, para que o mundo possa ter uma boa ideia" do que está acontecendo.

"É claro que há importantes considerações de segurança em uma zona de guerra ativa. Mas apoiamos firmemente o princípio básico do acesso dos jornalistas", disse ele.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou na terça-feira o balanço de 31.819 mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino.

Dessas, 93 foram mortas nas últimas 24 horas, disse o órgão em um comunicado, acrescentando que um total de 73.934 pessoas foram feridas desde o início da guerra em 7 de outubro.

(Com informações da AFP)