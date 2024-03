Alckmin pede atenção à regulamentação da reforma tributária para evitar que perca princípios

(Reuters) - O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu nesta terça-feira a necessidade de se ter atenção nos projetos de lei de regulamentação da reforma tributária para que as mudanças não tenham seu princípio desvirtuado.

"O que nós precisamos agora é na regulamentação ficarmos atentos para mantermos os princípios e os objetivos da reforma tributária", disse Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, durante evento sobre descarbonização da economia, promovido pelo grupo Esfera, em Brasília.

Alckmin voltou a defender a reforma tributária e a afirmar que ela melhora a eficiência da economia, além de desonerar completamente os investimentos e as exportações.

No mesmo evento, falando ante de Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a partir do mês que vem o governo enviará ao Congresso um projeto de lei complementar para regulamentar a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, promulgada pelo Congresso no ano passado.

(Por Eduardo Simões)