Hypera vê mercado potencial de R$10 bi com expiração de patentes

SÃO PAULO (Reuters) - A Hypera calcula que o vencimento de patentes de uma série de medicamentos nos próximos três anos deve gerar um mercado potencial para a empresa de cerca de 10 bilhões de reais, afirmaram executivos da farmacêutica brasileira nesta segunda-feira.

"Só a parte de quebra de patentes temos um mercado endereçável acima de 10 bilhões de reais nos próximos três anos e que estamos com 'pipeline' preparado para sermos os primeiros a entrar ou termos algumas inovações", afirmou o diretor de relações com investidores, Adalmario do Couto, em teleconferência com analistas.

O executivo acrescentou que neste ano a Hypera programa 70 lançamentos de produtos e que a empresa segue focada em ampliar participação de mercado nos segmentos de uso contínuo em mercados de prescrição.

(Por Alberto Alerigi Jr.)