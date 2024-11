Bruno Henrique: Fla não foi pego de surpresa e lida com suspeita há 3 meses

A suspeita do STJD sobre o envolvimento de Bruno Henrique em um caso de manipulação de partidas não é novidade para o Flamengo ou para o jogador, informou o repórter Igor Siqueira no Fim de Papo desta terça (5).

O UOL apurou que o clube rubro-negro teve conhecimento da situação há mais de dois meses.

O Flamengo tem conhecimento desse caso da suspeita do Bruno Henrique desde, basicamente, agosto, que é quando o STJD recebeu o relatório [...] e quando iniciou o procedimento de inquérito. Então, não é que tem uma novidade, nossa, meu Deus, suspeita contra o Bruno Henrique agora, 5 de novembro!

Flamengo já vem lidando com isso, e o jogador psicologicamente também já vem lidando em termos formais. Tanto que foi conduzido um inquérito, ele enviou a defesa dele para o STJD, inclusive o advogado Michel Assef, que cuida dos processos da Justiça Esportiva do Flamengo, fez a defesa do Bruno Henrique. Então ele já tem lidado com isso nos bastidores já pelo menos há três meses basicamente.

Igor Siqueira

