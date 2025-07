Paysandu empata com o Athletic e perde chance de sair do Z4 da Série B

O Paysandu empatou com o Athletic por 1 a 1, nesta segunda-feira, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Curuzu, em Belém (PA). Rodrigo Gelado (contra) marcou para a equipe paraense, enquanto Welinton anotou a favor do time mineiro.

Com o resultado, o Papão desperdiçou a chance de sair da zona do rebaixamento. O time está em 17º lugar, com 20 pontos, um a menos que o Volta Redonda, primeiro time fora do Z-4. Já o Alvinegro subiu para 12º lugar, com 23 pontos somados.

O Paysandu volta aos gramados no próximo domingo (3), contra o Athletic-PR. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. O Athletic, por sua vez, encara o Atlético-GO, no Estádio Joaquim Portugal. O duelo acontece na próxima segunda-feira (4), às 19h.

Como foi Paysandu x Athletic?

Os visitantes abriram o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Após rápido contra-ataque, Welinton Torrão bateu na saída do goleiro Gabriel Mesquita e correu para o abraço.

A vantagem do Athletic, porém, não durou muito. Logo em seguida, aos 25, Denner pegou sobra na área e chutou cruzado. A bola passou por Adriel, bateu em Rodrigo Gelado e foi parar dentro da própria meta.