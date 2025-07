Avaí faz grande primeiro tempo e se reabilita na Série B com goleada sobre o Botafogo-SP

O Avaí precisou de 45 minutos para garantir sua vitória sobre o Botafogo nesta segunda-feira, na Ressacada, no fechamento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Com quatro gols na primeira etapa, goleou o lanterna por 5 a 0 e se reabilitou na 19ª rodada. Emerson Ramon, duas vezes, Cléber, JP e Alef Manga foram os autores dos gols da partida.

Com o resultado expressivo, o time catarinense voltou a vencer depois de quatro jogos e subiu para o sétimo lugar, com 28 pontos, a dois da Chapecoense, que fecha o grupo de acesso. Já o Botafogo não vence há cinco jogos, não balança as redes em quatro e amarga a última colocação, com 18 pontos.

O Avaí começou a partida a todo vapor. Com 12 minutos, já vencia o duelo por 2 a 0. Aos oito, Emerson Ramon finalizou de longe para abrir o placar. Logo depois, aproveitando uma saída errada do Botafogo, JP, da entrada da área, bateu colocado para ampliar.

O time paulista não oferecia perigo e o rival catarinense tirava proveito dos espaços. Em um contra-ataque, aos 38, Emerson Ramon tabelou com Cléber para fazer o terceiro. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Cléber deixar sua marca, aos 46, convertendo um pênalti.

Na volta para o segundo tempo, o Avaí retornou com o intuito de administrar o resultado. Com baixa intensidade, deixava o Botafogo ter a posse da bola. O time paulista tentou surpreender pelo alto, abusando do jogo aéreo, mas a melhor chance de descontar o marcador foi em um chute de fora da área de Dramisino, defendido por César.

O duelo seguiu morno boa parte da segunda etapa. O Avaí ditava o ritmo e quando subia ao ataque era mais efetivo que o adversário. Já na reta final, outro pênalti para os donos da casa. Desta vez Alef Manga foi o encarregado da cobrança e fez o quinto, colocando números finais na goleada.

No início do returno, o Avaí volta a encarar o Novorizontino, desta vez em Novo Horizonte (SP), no estádio Jorge Ismael de Biasi, no sábado, às 16h. Mais tarde, às 18h30, o Botafogo recebe o América-MG, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 5 X 0 BOTAFOGO

AVAÍ - César; Marcos Vinícius (João Vitor), Wanderson, Eduardo Brock e Zé Ricardo; JP (Jamerson), Andrey e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Alef Manga), Cléber (Guilherme Santos) e Hygor (Thayllon). Técnico: Jair Ventura.

BOTAFOGO - Victor Souza; Jeferson, Erickson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Gabriel Bispo (Matheus Barbosa), Marquinho (Wesley Dias) e Leandro Maciel (Dramisino); Jefferson Nem (Matheus Régis), Carrillo e Robinho (Jonathan Cafu). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Emerson Ramon, aos oito e aos 38, JP, aos 12, e Cléber, aos 46 minutos do primeiro tempo; Alef Manga, aos 42 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Vinícius (Avaí) e Jean Victor (Botafogo).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA - R$ 96.858,00.

PÚBLICO - 4.369 presentes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).