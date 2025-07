Matheus Henrique celebra volta pelo Cruzeiro após lesão no joelho: 'Foram 30 dias de muleta'

A derrota de 2 a 1 para o Ceará neste domingo, no Mineirão, tirou do Cruzeiro a condição de líder isolado do Campeonato Brasileiro. Mas se o resultado negativo quebra o embalo da equipe mineira na competição, um jogador, em especial, teve motivos para comemorar a sua participação no confronto. Fora dos campos por quase quatro meses, Matheus Henrique marcou seu retorno justamente no duelo com o rival nordestino.

Recuperado de lesão no menisco do joelho direito, o volante comentou sobre o período em que passou no departamento médico. "Foi um momento delicado da minha carreira, algo que eu nunca tinha passado. Minha primeira lesão ligamentar. Fase difícil, mas com a ajuda da minha família, mulher e departamento médico do Cruzeiro, pude vencer mais uma batalha. Foram 30 dias de muleta", afirmou.

O seu retorno aconteceu já na fase final do confronto. Faltando poucos minutos para o fim da partida, o técnico Léo Jardim sacou o meio-campista Lucas Silva e mandou a campo Matheus Henrique. Satisfeito com o recomeço, ele quer agora escrever um novo capítulo em sua trajetória.

"O meu retorno está sendo bom, os treinos foram produtivos e o mister me deu essa oportunidade contra o Ceará. Fiquei triste pelo resultado, mas pelo lado pessoal, estou muito feliz. Esperava muito por esse momento", comentou.

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro vai a campo pela Copa do Brasil e encara o CRB, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. O volante afirmou que a mudança de competição é uma ótima chance para o time azul esquecer a derrota de domingo e fazer as pazes com a vitória.

"Agora é o momento de virar a chave. O mais importante é que nossa equipe está no caminho das vitórias e de sinergia com o nosso torcedor. Não tenho dúvidas que, se seguirmos nesse caminho, grandes coisas nos esperam no fim da temporada", afirmou o jogador.