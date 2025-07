Avaí goleia lanterna Botafogo-SP e volta a vencer após quatro jogos na Série B

Nesta segunda-feira, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí recebeu o Botafogo-SP na Ressacada e goleou por 5 a 0. Os tentos foram marcados por Emerson Negueba (2), JP, Cléber e Alef Manga.

Com o resultado positivo, o time comandado por Jair Ventura, que vinha de quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas), quebrou o jejum e alcançou 28 pontos. Assim, saiu da 11ª colocação e pulou para a sétima. O Botafogo-SP, por sua vez, emendou a quinta partida sem triunfar (dois empates e três derrotas). Deste modo, continuou com 18 conquistados, na lanterna da competição.

O Avaí retorna aos gramados no próximo sábado (2), contra o Novorizontino, pela 20ª rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. No mesmo dia e rodada, mas às 18h30, o Botafogo-SP recebe o América-MG no Estádio Santa Cruz.

Os gols

O placar foi inaugurado logo aos oito minutos, com um belo gol de Emerson Negueba. Após receber passe de JP, o atacante arriscou de fora da área e acertou a meta, sem chances para o goleiro Victor Bernardes.

Quatro minutos depois, foi a vez de JP deixar o dele. Ele dominou o passe de Zé Ricardo e, também de fora da área, finalizou com precisão no canto esquerdo do goleiro adversário.

Aos 38, Cléber fez boa jogada e serviu Emerson Negueba dentro da área. Com tranquilidade, o atacante empurrou para o fundo das redes, anotando seu segundo gol na partida.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46, Cléber foi para a cobrança de pênalti e deslocou o goleiro para anotar o quarto do Avaí.

Até que aos 41 da etapa final, Alef Manga aproveitou a segunda cobrança de pênalti do Avaí na partida para fechar a conta.