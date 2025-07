Brusque vence o Botafogo-PB de virada e segue no G8 da Série C

O Brusque venceu o Botafogo-PB de virada por 3 a 1, nesta segunda-feira, pela 14ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Almeidão, em João Pessoa (PB). Os gols da equipe catarinense foram marcados por Diego Mathias (duas vezes) e Adrianinho, enquanto Rodrigo Alves inaugurou o marcador a favor do time paraibano.

Com o resultado positivo, o Brusque foi a 21 pontos e alcançou a sexta posição na tabela. Já o Botafogo-PB caiu para o 12º lugar, com 16 pontos somados. Apenas os oito primeiros colocados avançam às quartas de final da Série C.

O Brusque volta aos gramados na próxima segunda-feira (4), contra o Itabaiana. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer. O Botafogo-PB, por sua vez, encara o CSA, no Estádio Rei Pelé. O duelo acontece no próximo sábado (2), às 17h.

Como foi Botafogo-PB x Brusque?

O Botafogo-PB abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo. Rodrigo Alves aproveitou rebote do goleiro Matheus e concluiu para o fundo da rede.

Já aos 34, Diego Mathias mandou uma bomba da entrada da área para empatar a partida no Almeidão.

Logo em seguida, aos 40, o goleiro Francaro saiu mal do gol e a bola sobrou nos pés de Diego Mathias, que não desperdiçou e virou o jogo para o Brusque.

A equipe catarinense chegou ao seu terceiro gol nos acréscimos da segunda etapa, aos 50. Adrianinho invadiu a área e tocou na saída do goleiro.

Maringá empata com o lanterna Tombense

No mesmo horário, o Maringá empatou com o Tombense por 1 a 1, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG). Zé Vitor abriu o placar para a equipe visitante, enquanto Pedro Oliveira deixou tudo igual para os mandantes.

Desta maneira, o Maringá aparece em 13º lugar, com 16 pontos somados, quatro a menos que o Floresta, que abre a zona de classificação ao mata-mata. O Tombense, por sua vez, segue na lanterna da competição, com 12 pontos.