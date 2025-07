Guto Miguel e outros três brasileiros abrem chave principal no Circuito BRB/Engie de Tênis

Nesta terça-feira, o início da chave principal da etapa de Joinville do Circuito BRB/Engie de Tênis contará com as estreias dos brasileiros Guto Miguel, Fernando Yamacita e com a disputa entre Enzo Lima e Percy Buffara. Todos os jogos serão disputados no Joinville Tênis Clube, com entrada gratuita.

Após conquistar seu primeiro ponto no ranking da ATP e vencer o torneio de duplas ao lado do irmão Felipe Miguel, na semana anterior, Guto Miguel chega a Joinville animado.

"Muito feliz de poder jogar aqui, nesse lugar maravilhoso, e agora quero desfrutar ao máximo", disse Guto.

As partidas da chave principal estão programadas para começarem às 14h (de Brasília). Antes disso, serão disputados os confrontos decisivos do qualifying, que conta com quinze brasileiros e um argentino disputando as últimas oito vagas.

O torneio tem premiação de US$ 15 mil e pontos válidos para o ranking da ATP. Os jogos seguem até o dia 3 de agosto.