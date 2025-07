Paysandu empata com o Athletic em duelo direto e termina 1º turno na zona de queda da Série B

Em duelo direto na parte de baixo da tabela, Paysandu e Athletic fizeram um jogo movimentado, que terminou empatado por 1 a 1 nesta segunda-feira, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar fez o time paraense encerrar o primeiro turno na zona de rebaixamento, com os mineiros no 12º lugar.

Após péssimo início, o Paysandu vem em franca ascensão sob o comando de Claudinei Oliveira, mas voltou a frequentar a zona de queda. O time chegou a 20 pontos e ocupa a 17ª colocação, um a menos que o Volta Redonda. Já o Athletic também vem em ascensão com o técnico português Rui Duarte, chegou ao quinto jogo sem perder e aparece em 12º lugar, com 23 pontos.

Os primeiros 45 minutos entre Paysandu e Athletic foram bastante movimentados. O time mineiro deu as caras logo de cara, em chute de Ronaldo Tavares, defendido por Gabriel Mesquita. Na resposta, Sidimar, evitou o gol de Diogo Oliveira. Lá e cá, o Athletic é quem saiu na frente, com 23 minutos, em contra-ataque, que terminou em belo gol, de cavadinha, de Wellinton Torrão. Na sequência, o Paysandu deixou tudo igual, com Denner, contando com desvio de Gelado.

O duelo seguiu quente. Desta vez Max foi quem parou no goleiro paraense, e, logo depois, foi a vez de Adriel trabalhar em finalização forte de Garcez. Bem dispostos e sem medo de arriscar, Ronaldo Tavares quase recolocou os mineiros à frente, em cabeçada rente à trave. Na reta final, o Paysandu teve outra chance com Garcez, defendido por Adriel. No rebote, Anderson Leite não aproveitou.

Diferentemente da primeira etapa, o segundo tempo voltou mais cadenciado, com ambos os times mais cautelosos e sem dar espaços para contra-ataques. O duelo caiu de rendimento, mas ainda assim o Athletic era quem tinha o pé mais calibrado e obrigou intervenções de Gabriel Mesquita, enquanto o Paysandu abusava de lançamentos na área.

Com o passar do tempo, ambos os times ficaram receosos em se exporem, deixando o jogo amarrado. Foi só na reta final que se soltaram, com uma chance para cada lado. David Braga arriscou de longe e Gabriel Mesquita defendeu em dois tempos. Já do lado do Paysandu, Garcez obrigou boa defesa de Adriel. Em rotação baixa, o empate acabou persistindo até o apito final.

O Paysandu volta a campo no começo do returno diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, no domingo, às 18h30. Já o Athletic recebe o Atlético-GO, na segunda-feira, às 19h, na Arena Sicredi.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 1 ATHLETIC

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Bryan Borges (Edilson Júnior), Thalisson Gabriel, Maurício Antônio e Reverson; Anderson Leite (Ramón Martínez), Ronaldo Henrique (André Lima) e Denner (Marcelinho); Marlon Douglas (Vinni Faria), Diogo Oliveira e Garcez. Técnico: Claudinei Oliveira.

ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro (Fernando Martínez), Sandry e David Braga (Neto Costa); Wellinton Torrão (Ezequiel), Ronaldo Tavares e Max (Alason Carioca). Técnico: Rui Duarte.

GOLS - Wellinton Torrão, aos 23, e Denner, aos 26 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bryan Borges, Marlon Douglas, Vinni Faria e Ronaldo Henrique (Paysandu); Wellinton Torrão e Fabrício Isidoro (Athletic).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).