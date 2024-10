Brasil vence Colômbia em amistoso com dilúvio, golaço, confusão e expulsão

O Brasil venceu a Colômbia por 3 a 1, nesta terça-feira (29), em amistoso muito quente — apesar da chuva forte — no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Isa Haas, Giovana Queiroz e Adriana fizeram os gols do Brasil no jogo. Linda Caicedo, com um golaço, descontou para as colombianas.

De amistoso, apenas a nomenclatura da partida. O duelo foi quente no gramado do Kleber Andrade e teve troca de empurrões e expulsão da zagueira Carabalí, da Colômbia, durante o segundo tempo. Além do vermelho, foram oito cartões amarelos durante a partida [dois deles para Carabalí].

O jogo ficou quase impraticável durante a reta final. O temporal deixou o gramado muito prejudicado e com muitas poças, que dificultaram a bola rolar. Em muitos momentos, ela ficou presa no campo por causa do volume de água.

O técnico Arthur Elias mandou a campo uma seleção bastante mexida em relação ao amistoso passado contra a Colômbia, no sábado (26). A seleção colombiana manteve boa parte da equipe do duelo anterior, que terminou empatado por 1 a 1.

A seleção brasileira volta a campo entre o final de novembro e o começo de dezembro para dois amistosos contra a Austrália. O primeiro jogo será no dia 28 de novembro, e o segundo no dia 1°.

Como foi o jogo

O Brasil foi a campo com: Natascha; Tarciane, Isa Haas e Vitória Calhau; Adriana, Duda Sampaio, Laís Estevam, Kerolin e Bia Menezes; Giovana Queiroz e Marília. A Colômbia teve como titulares: Tapia; Guzmán, Dani Arias, Carabalí e Quejada; Montoya, Restrepo e Usme; Ramírez, Caicedo e Robledo.

A seleção brasileira começou pressionando, mas levou sustos. As comandadas de Arthur Elias fizeram cinco minutos intensos, porém logo foram controladas pela Colômbia, que respondeu com duas chances claras criadas por meio da bola aérea.

Os sustos acordaram o Brasil, que insistiu pelo chão, mas marcou com a bola aérea. A seleção passou a encurralar a Colômbia no campo defensivo e deu muito trabalho para a goleira Tapia, que fez boas defesas. Ela, no entanto, nada pôde fazer quando Isa Haas subiu mais alto que a defesa aos 28 minutos e cabeceou firme no canto direito.

O Brasil ainda marcou mais dois gols no primeiro tempo, mas só um valeu. Primeiro, Bia Menezes foi lançada na área e dividiu com a goleira Tapia. A bola entrou, mas a arbitragem pegou falta da brasileiro. Não fez falta. Minutos depois, Giovana Queiroz saiu cara a cara com a adversário e tocou entre as pernas para fazer o segundo da seleção e levar o 2 a 0 para o intervalo.

O segundo tempo começou em meio a dilúvio e teve golaço. A chuva caiu mais forte ao longo da etapa final, prejudicando bastante o gramado e deixando o jogo mais truncado. Isso, no entanto, não impediu Linda Caicedo de descontar para a Colômbia com um golaço. A camisa 18 arrancou, deu uma meia-lua em Tarciane e tocou na saída de Natascha.

A reta final teve confusão, expulsão e mais um gol brasileiro. O Brasil ampliou o placar em gol de pênalti de Adriana, após a árbitra pegar toque no braço de Dani Arias. A cobrança aconteceu depois de muita confusão. Carabalí trocou empurrões com Laís Estevam e deu início a um conflito generalizado entre as atletas. A colombiana, que já tinha amarelo, recebeu a segunda punição e foi expulsa, facilitando a vitória brasileira.