Abel tem mais elenco que o Flamengo e se tornou previsível, diz Arnaldo

No Posse de Bola, Arnaldo Ribeiro afirmou que Abel Ferreira tem hoje no Palmeiras um elenco melhor que o do Flamengo e precisa ser cobrado pelos resultados em campo. Já em relação ao comportamento, ele se tornou previsível e não é melhor nem pior que ninguém, disse Arnaldo.

'Abel é um bom técnico de futebol, simples assim': "O Abel é ótimo só pra seita dele, pra humanidade ele não é. Ele é um bom técnico de futebol, simples assim, que tem virtudes e defeitos. Ele não é melhor que ninguém e nem pior que ninguém, ele é só melhor técnico que alguns treinadores. Como pessoa, e ele se coloca muitas vezes como uma pessoa melhor que as outras, definitivamente ele não é, mas não é mesmo. Então, enquanto ele ficar restrito à área técnica, não estou nem entrando no mérito de assinar pré-contrato, de cumprir a palavra, mas ele cobra um pouco das pessoas coisas que ele mesmo não consegue realizar".

'Abel tem hoje um elenco melhor que o do Flamengo': "Então, para mim, tornou-se a figura mais previsível do futebol brasileiro. Eu já sei mais ou menos o que ele vai falar, não sei exatamente qual subterfúgio ele vai usar para desviar o foco principal e a minha preocupação é tentar analisar o trabalho dele no campo. Hoje eu entendo que ele tem um ótimo elenco nas mãos, melhor do que os elencos dos seus adversários, inclusive melhor que o do Flamengo, para fazer uma boa temporada e brigar pelas coisas todas. Não será por forças ocultas, como diria Jânio Quadros, que ele não vai conseguir isso. E que ele consiga se explicar melhor da próxima vez e continue fazendo o seu trabalho bom para o Palmeiras".

'Abel está devendo mais do que explicações', afirma Danilo Lavieri

Danilo Lavieri destacou que Abel Ferreira está devendo mais do explicações sobre o caso do Al Saad: está devendo futebol mesmo no Palmeiras. O colunista do UOL analisou o empate sem gols contra o Botafogo-SP, que foi o bastante para classificar o Verdão na Copa do Brasil.

Maioria não quer derrubar Augusto Melo, apesar da pressão imensa, diz Juca

Juca Kfouri contou a repercussão no Corinthians da denúncia de um "laranja" na transação com a Vai De Bet. Segundo o colunista do UOL, há no clube quem defenda a derrubada do presidente Augusto Melo, que ainda conta com o apoio da maioria na política interna.

