Gracyanne chora na Prova do Líder ao relembrar período em que viveu na rua

Na madrugada desta quinta-feira (31), Gracyanne Barbosa se emocionou durante a realização da terceira Prova do Líder no BBB 25. A sister comentou que a prova remeteu a uma situação difícil que já enfrentou na vida.

O que aconteceu

A prova foi realizada em um formato que dividiu as duplas. Enquanto um competidor permanecia no provódromo, o outro ficava no gramado. Gracyanne ficou na parte externa e não conteve as lágrimas ao reviver uma lembrança difícil de sua vida.

Gracyanne relembrou momentos que precisou viver na rua. "Quando eu fiquei na rua, eu tive que ficar acordada no banco. Eu já tive que dormir na rua e tive que ficar acordada de madrugada no banco. Me remeteu a essa memória", desabafou a sister enquanto chorava.

A miss fitness foi consolada pelos colegas de confinamento. "É muito esquisito os gatilhos que a gente tem, né?", disse Thamiris.