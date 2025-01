Famosos se arrependem e revelam que fizeram 'desarmonização facial'

Scheila Carvalho, 51, Eliezer, 34 e Gkay, 32, falaram ao Fantástico neste domingo (5) sobre "desarmonização facial" e por que fizeram o processo de reversão da harmonização.

O que aconteceu

Gkay contou por que decidiu reverter os processos. "Comecei a ter essa distorção e imagem. Chegou um momento em que comecei a levar a estética não como algo para mim. Queria ficar parecida com as mulheres que tem bocão."

Fazia preenchimento de três em três meses. Na hora que você faz, fica meio inchado. Foi tanto preenchimento que começou a sair da boca e subir para cá [parte de cima dos lábios]. Quando eu sorria, ficava estranho. Foi o primeiro baque.

Gkay

Gkay desfez procedimentos estéticos no rosto Imagem: Reprodução/Instagram

Ela contou qual foi a gota d'água para recorrer à "desarmonização". "Quando comecei a perder meu sorriso. [A cada foto] era mais hate [crítica] que eu recebia. Quando eu fui fazer a retirada, falei que não queria mais nada."

Scheila Carvalho também removeu os procedimentos estéticos. "Foi quando voltei a ser a Scheila."

Quando eu sorria, não conseguia mais enxergar a Scheila. Fazia várias campanhas publicitarias e, quando via, não ficava satisfeita, pedia sempre para mexer no rosto. Scheila Carvalho

Scheila Carvalho antes e depois de desfazer a harmonização Imagem: Reprodução

Ela contou quando decidiu reverter os processos. "Tive contratos cancelados. Foi quando eu disse: 'Não, preciso voltar a ser a Scheila Carvalho'."

A dançarina refletiu. "A gente só aprende com os erros, então eu aprendi que beleza é fundamental, mas a gente tem de saber dosar".

O ex-BBB Eliezer contou quando decidiu se render aos procedimentos no rosto. "Foi na tentativa de fazer as pessoas me aceitarem, me acharem bonito. Mas não era eu mais."

O influenciador também contou qual foi o momento em que decidiu reverter o processo. "Quando a Lua nasceu, eu ia beijar ela e ela chorava. Foi a primeira vez que tirei a barba depois dos processos."