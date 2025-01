Ator mirim de 'Star Wars' fala pela 1ª vez de diagnóstico de esquizofrenia

Jake Lloyd, 35, que interpretou o pequeno Anakin Skywalker em "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma", falou pela primeira vez de seu diagnóstico de esquizofrenia.

O que aconteceu

Jake disse que está "se sentindo melhor" após passar um ano e meio em uma clínica de reabilitação. "Agoro aceito o tratamento, a terapia e meus remédios. Todos têm me apoiado muito", disse, em entrevista ao jornalista Clayton Sandell.

O ator disse que precisou chegar ao "fundo do poço" para aceitar o tratamento e o diagnóstico. "Jake está melhorando muito agora. É um grande alívio para mim e para o resto da família. Estamos empolgados por ele estar bem e por estar se dedicando [ao tratamento]", completou a mãe dele.

A mãe de Jake, Lisa, afirmou que há um histórico de esquizofrenia na família paterna do ator. Ela negou que as críticas negativas ao filme da franquia "Star Wars" em que Jake atuou tenham influenciado sua saúde mental ou sua decisão de se afastar do cinema.

Jake foi internado após ter um surto psicótico enquanto dirigia, em março de 2023. Ele estava voltando para casa com a mãe quando desligou o carro no meio da pista, na faixa do meio, causando um engarrafamento na via. Na ocasião, ele não conseguiu se comunicar adequadamente com policiais que atenderam a ocorrência.