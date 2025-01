Harmonização à lipo LAD: os procedimentos estéticos feitos por ex-BBBs

Alguns ex-BBBs saem do programa e vão direto para a mesa de cirurgia. Veja os procedimentos estéticos feitos por ex-participantes!

BBB 24

Ex-BBB Deniziane mostra resultado de cirurgias Imagem: Reprodução/Instagram

Deniziane e Thalyta foram as sisters que mais mexeram no corpo após o reality. Enquanto a primeira fez plástica na barriga, rinoplastia, colocou silicone nos seios e passou por procedimentos dentários, Thalyta fez um procedimento para aumentar o bumbum, além de uma lipoaspiração no abdômen, nas costas, nos braços, na perna e na papada.

Maycon também passou pela mesa cirúrgica. O primeiro eliminado realizou uma lipo HD e fez enxerto no bumbum.

BBB 23

Ex-BBB Paula Freitas mudou radicalmente a aparência Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

O BBB 23 ficou marcado pelo 'pós dos procedimentos estéticos'. Vários participantes realizaram mudanças no rosto e no corpo.

Paula Freitas se destacou pelas transformações no corpo. Ela fez procedimentos no rosto, como harmonização e preenchimento. Ainda realizou uma lipo HD no abdômen, braços, costas e na parte interna das coxas.

BBB 22

Ex-BBB Eslôvenia Marques faz lipo LAD; confira antes e depois Imagem: Instagram

O BBB 22 foi a edição da harmonização facial. Eslovênia, Lucas Bissoli, Vyni, Eliezer e Brunna Gonçalves foram alguns dos adeptos.

De mudanças corporais, Eslovênia e Jade Picon enfrentaram o bisturi. Enquanto a Pipoca fez uma lipo LAD, a famosa colocou silicone nos seios.

BBB 21

BBB 21: Sarah Andrade mostrou como seu corpo ficou depois da lipoaspiração LAD Imagem: Reprodução/Instagram

Kerline, Arcrebiano e Sarah fizeram harmonização facial antes do programa. Após o BBB 21, Sarah mudou o cabelo, fez uma lipo LAD e colocou implantes de silicone nos seios.

A campeã da temporada também não escapou da mesa de cirurgia. Juliette aplicou botox no rosto, fez uma lipoaspiração e trocou suas próteses de silicone.

BBB 20

Ex-BBB Flayslane realizou lipo HD após o programa Imagem: Reprodução Instagram

Alguns ex-BBBs apostaram nas mudanças no rosto. Gizelly Bicalho aplicou fios de PDO (polidioxanona) e fez um microagulhamento. Já Ivy passou por um preenchimento labial e um alongamento do queixo. Lucas Gallina também se transformou, realizando uma harmonização facial e um preenchimento nos lábios.

Na contramão, Flayslane investiu no corpo. A participante do BBB 20 fez uma lipo LAD.