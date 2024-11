Cristiano morre em 'Mania de Você'? Personagem surgirá em cenas trágicas

Cristiano, personagem de Bruno Montaleone, pode estar com os dias contados em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Após um acidente na fronteira entre Portugal e Espanha, Cristiano foi para a cadeia. O rapaz ainda será julgado e pode ser condenado a sete anos de reclusão.

Na atual fase, Michele (Alanis Guillen), namorada de Cristiano, tenta juntar dinheiro para contratar um advogado português. A cozinheira fará de tudo para economizar dinheiro, ficando, inclusive, sem comprar qualquer coisa para si mesma.

Em breve, Cristiano ligará para Michele e desabafará sobre seus dias infernais na cadeia. Além disso, o rapaz assumirá que está receoso sobre o relacionamento dos dois. Lembrando que a moça não conta a ele que está trabalhando na casa de Daniel (Samuel de Assis).

Michele (Alanis Guillen) e Cristiano (Bruno Montaleone) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Por trás do telefone, Cristiano esconderá os ferimentos de tanta violência que estará sofrendo. Na cadeia, o ex-ajudante de cozinha vive uma rotina sangrenta, sendo perseguido por uma das facções criminosas do local.

Ele será coagido a entrar para a tropa formada pelos criminosos, mas negará. Por conta disso, as surras aumentam ainda mais, a ponto de enviarem Cristiano ao hospital da penitenciária entre a vida e a morte.

Ainda não é um fato confirmado que Cristiano morrerá em "Mania de Você". Contudo, o personagem perdeu função após Michele retornar ao Brasil, então pode ser que ele deixe a trama mais cedo.